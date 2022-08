Consigliera/e di parità effettiva/o e supplente: Pubblicato l’avviso di selezione

L’Assessorato regionale del Lavoro ha pubblicato l’della Regione Autonoma della Sardegna.

Le Consigliere e i Consiglieri di parità – come previsto dal Decreto Legislativo n.198 del 2006 e s.m.i –svolgono funzioni di promozione e di controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro, intraprendendo ogni utile iniziativa per assicurare il loro rispetto e la promozione delle pari opportunità per i lavoratori e le lavoratrici.

La Domanda di Candidatura Telematica (DCT) per la selezione potrà essere presentata a partire dalle ore 10:00 del 07.09.2022 e fino alle ore 23:59 del 30.09.2022 attraverso l’apposito applicativo reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (SIL), al seguente indirizzo: www.sardegnalavoro.it;

Le richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell’Avviso potranno essere inviate all’indirizzo e-mail lav.urp@regione.sardegna.it;.



Per ricevere assistenza diretta è disponibile il Servizio Help Desk al numero 070/0943232, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

