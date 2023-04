Si fa presto a parlare di cyber security in riferimento ad aziende di più o meno grandi dimensioni, o a enti pubblici che gestiscono enormi quantità di dati personali. Non tutti gli internauti hanno però l’esatta percezione di un dato essenziale: la sicurezza informatica riguarda ogni singolo utente della rete, e abbassare la guardia anche soltanto per il tempo di un click può fare la differenza e rivelarsi rischioso.

Come navigare su internet in sicurezza

Il mondo della rete è estremamente ricco di opportunità, intrattenimenti e informazioni. Riuscire a cogliere queste risorse in maniera sicura può tuttavia risultare complesso, soprattutto se si trascurano le principali basi di sicurezza informatica. Vale dunque la pena considerare 10 consigli per navigare in sicurezza e rendere dunque i propri accessi a Internet e alle sue ricchezze più sereni e allo stesso tempo controllati. Si tratta di accorgimenti che valgono tanto per la navigazione su e-commerce e portali di informazione, quanto per le esperienze di intrattenimento offerte dai siti di casino online, non solo per la loro popolarità, ma soprattutto perché in Italia sono ancora tantissimi i siti di gioco senza licenza, ove è fondamentale non incappare; tuttavia, soffermandoci solo su quelli regolamentati, molti di questi portali offrono già elevati standard di sicurezza e di protezione (perché certificati da ADM, l’Agenzia italiana delle Dogane e dei Monopoli), ma trascurare le principali nozioni di cyber security individuale non è mai una buona idea. Ecco dunque 10 accorgimenti che andrebbero sempre rispettati:

Assicurarsi che la connessione internet sia sicura: bisogna dunque trascurare le connessioni Wi-Fi pubbliche, che possono rendere più vulnerabili i propri dati personali davanti ad attacchi informatici di malintenzionati. Scegliere password complesse: quando si attiva un account su una qualsiasi piattaforma, la sicurezza viene prima di tutto, e scegliere a tutela del proprio profilo una password complessa, formata da combinazioni originali di numeri, lettere e caratteri speciali, è la soluzione migliore. Cambiare spesso le password: poiché la sicurezza non è mai troppa, bisognerebbe regolarmente sostituire le proprie password, per quanto complesse, con altre chiavi di accesso altrettanto complicate e indecifrabili. Fare attenzione ai bot automatici: i bot automatici e i pop-up invitanti e invasivi allo stesso tempo sono di solito le esche ideali dei malintenzionati; può bastare un click per essere reindirizzati chissà dove, e bisognerebbe sempre evitarli. Effettuare download da sole fonti sicure: lo scopo di hacker e altri pirati informatici è spesso quello di installare sui dispositivi delle loro vittime elementi pericolosi, come virus di varia natura, dai malware fino ai più pericolosi ransomware; prestare attenzione alle sorgenti da cui si effettua il download è il primo passo per proteggere i propri dispositivi e i dati in esso contenuti. Aggiornare costantemente il proprio antivirus: l’idea di fondo è quella di essere protetti costantemente da un programma aggiornato, capace di rilevare e fronteggiare anche le minacce di nuova generazione. Fare attenzione alle fake news: la questione della navigazione sicura non si attua soltanto proteggendo i propri dati. Navigare in maniera protetta vuol dire tutelarsi anche da quei siti e fonti non autorevoli che mettono in circolo fake news, potenzialmente pericolose se diffuse su larga scala. Diffidare dai falsi profili: internet è anche terra di incontri, ma non si sa mai con chi si ha davvero a che fare, in questo mondo virtuale in cui il rischio di trovare profili falsi e informazioni fuorvianti è purtroppo concreto. Prestare attenzione al dominio della pagina: alcuni reindirizzamenti possono sembrare affidabili ma, a ben guardare, il dominio su cui stanno spostando la navigazione somiglia ma non coincide a quello di un sito autorevole; in questi casi, meglio allontanarsi e non procedere nella navigazione. Verificare la presenza del protocollo HTTPS:// accanto al dominio di navigazione: in questo modo, si avrà la certezza che il sito faccia uso del sistema di sicurezza SSL, testimoniato anche dal lucchetto che compare a fianco dell’indirizzo della pagina.

In conclusione, non bisogna essere esperti di sicurezza informatica per poter navigare in maniera protetta: tenere d’occhio tutti gli elementi di cui si è parlato, però, offre certamente un’esperienza virtuale più serena e spensierata, a prova di attacchi informatici di diverso tipo.