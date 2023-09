Conferenza Stampa

22 settembre 2023, ore 10.00

Istat – Sala Stampa

Via Cesare Balbo, 16

L’Istituto Nazionale di Statistica convoca una conferenza stampa il prossimo venerdì 22 settembre, alle ore 10.00, per illustrare le revisioni sulle stime annuali dei Conti nazionali del periodo 2020-2022.

In particolare si anticipa per il Prodotto interno lordo del 2021, calcolato in termini nominali, una revisione al rialzo del livello compresa tra 1,8 e 2,1 per cento rispetto alle stime diffuse il 1° marzo 2023 e, conseguentemente, un rialzo del tasso di crescita del medesimo anno. Questa revisione è dovuta al recepimento di nuove fonti statistiche strutturali e in particolare del sistema informativo integrato per la stima delle variabili dei Conti economici delle imprese.

La Conferenza si terrà nella Sala Stampa dell’Istat, sede centrale di via Cesare Balbo 16, a Roma. È prevista anche la possibilità di seguire i lavori su piattaforma digitale dedicata.

I giornalisti interessati dovranno accreditarsi presso l’Ufficio Stampa (ufficiostampa@istat.it) entro le ore 19.00 di giovedì 21 settembre.