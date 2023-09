“Guardiamo con particolare interesse al nuovo capitolo “RePowerEU” inserito all’interno del PNRR e, in particolare, alle misure di accompagnamento della transizione green del settore produttivo e di impulso all’autoproduzione da fonti rinnovabili da parte delle PMI”: così ha osservato Luigi Taranto, Segretario Generale di Confcommercio-Imprese per l’Italia, a margine della Cabina di regia PNRR convocata oggi pomeriggio a Palazzo Chigi per esaminare le proposte formulate dai

soggetti del partenariato con riferimento alla revisione del Piano.

“Titoli e descrizione delle misure sono sicuramente interessanti – prosegue Taranto – anche se rimane l’urgenza di mettere a terra tutti questi strumenti, rendendoli al più presto fruibili da parte di cittadini ed imprese. Occorre poi incentivare ulteriormente l’autoconsumo, sia in forma individuale che aggregata, e sbloccare i fondi già previsti a sostegno delle comunità energetiche. Resta in ogni caso da verificare l’effettiva inclusività, settoriale, dimensionale e territoriale, degli

interventi del capitolo italiano di REPowerEU.”