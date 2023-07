Il dato di maggio sulla produzione industriale è indubbiamente un segnale confortante, ma va letto con molta prudenza. Infatti, un rimbalzo, dopo quattro mesi di contrazione dell’attività industriale, era un dato largamente atteso, non si può trascurare, però, il fatto che dalla primavera del 2022 la tendenza è improntata ad un generalizzato rallentamento, con una flessione dei volumi prodotti nei primi cinque mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno in quasi tutti i segmenti d’attività. Alla luce di alcune debolezze presenti, tra le quali la stagnazione di alcune grandi economie europee e il rallentamento della domanda per consumi, è difficile immaginare un’accelerazione dell’economia italiana a brevissimo termine: questo il commento dell’Ufficio Studi Confcommercio ai dati sulla produzione industriale diffusi oggi dall’Istat.