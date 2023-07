È un dato da valutare in modo complessivamente negativo. Per le imprese, il modesto incremento non modifica in misura significativa il profilo stagnante o decrescente delle aspettative. Si consolida l’orientamento flettente nelle imprese manifatturiere. Nell’ambito del commercio si rilevano miglioramenti del clima solo impercettibili. Lo stesso rimbalzo della fiducia nelle imprese turistiche è una moderata correzione dopo la caduta di giugno, a sua volta conseguenza della meteorologia avversa: questo il commento dell’Ufficio Studi di Confcommercio ai dati sulla fiducia di famiglie e imprese a luglio diffusi oggi dall’Istat.

La correzione al ribasso per le famiglie – continua la nota – contribuisce a rendere più credibile la rappresentazione della fiducia dei consumatori, dopo l’inattesa e sorprendente crescita di giugno. È un segnale che introduce alla lettura del forte rallentamento che dovrebbe avere connotato il secondo trimestre dell’anno in corso, coinvolgendo consumi e produzione industriale e, in definitiva, il profilo del prodotto interno lordo.