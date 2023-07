In occasione dell’odierno confronto con il Ministro del lavoro e delle Politiche sociali e con il Ministro della salute sugli impatti dell’attuale situazione climatica, Confcommercio ha sottolineato l’utilità di agire con interventi specifici: ad esempio, con l’estensione della cassa integrazione per eventi oggettivamente non evitabili ai settori che ne sono sprovvisti.

Serve, infatti, una risposta mirata a situazioni diversificate con un impegno puntuale di Governo ed istituzioni territoriali. Va invece evitato il ricorso ad adempimenti generalizzati dettati dall’emergenza per come essi emergono dalla bozza di protocollo con le parti sociali proposto dal Ministro del lavoro.

Con un orizzonte più ampio, va poi sviluppato il confronto per concordare misure strutturali, riguardanti anche l’organizzazione del lavoro e con l’eventuale intervento della contrattazione decentrata, per affrontare il cambiamento climatico.