L’Istat rende disponibili i file standard della rilevazione “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari”. Questa indagine fornisce un quadro articolato dello stato di salute della popolazione, la prevenzione ed il ricorso ai servizi sanitari in Italia.

Vengono rilevate in particolare la presenza di malattie croniche, di limitazioni funzionali, i fattori di rischio per la salute, quali l’abitudine al fumo o l’eccesso di peso e l’inattività fisica, il consumo dei farmaci, le visite mediche e accertamenti diagnostici, ecc.

Le famiglie intervistate sono state circa 22.000 per un totale di oltre 62.000 individui, ma a partire dall’edizione del 2000 la numerosità è stata notevolmente ampliata, in accordo con Ministero della Salute e Regioni, per soddisfare le esigenze di programmazione sanitaria regionale; sono stati infatti intervistati oltre 120.000 individui in ciascuna edizione. Sono disponibili due file non incrociabili tra loro: file A (codice regione e ripartizione geografica); file B (codice ripartizione geografica e dominio, ovvero tipologia comunale).

Già nell’edizione del 2005 è stata resa disponibile l’informazione relativa alla cittadinanza, che è presente solo nel file di tipo B, per consentire elaborazioni sullo state di salute della popolazione straniera residente in Italia (esclusi gli anziani) a livello territoriale nazionale.

Nota.

In data 13 febbario 2023, il package Metadati – Anni 2012-2013 è stato sostituito poichè sono state aggiornate nel tracciato le modalità di risposta ai quesiti 22.21 e 22.22 alle colonne: 1351, 1352, 1353 e 1355.

In data 9 febbraio 2016 è stata rilasciata una nuova versione del file standard definitivo dell’edizione 2013. Rispetto alle precedenti diffusioni, la versione attuale è stata arricchita di ulteriori contenuti informativi, quali ad esempio l’eccesso di peso dei minori, gli anni di permanenza in Italia per la componente straniera, il modulo completo della partecipazione alla vita sociale per le persone di 15 anni ed oltre.

