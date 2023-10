L’ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica indice un concorso pubblico, per titoli ed esame, a complessivi 5 posti, a tempo pieno e determinato, in prova, della durata di 29 mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2026, per il profilo di Ricercatore di III livello professionale (codice identificativo RIC-TD-CND-2023) nell’ambito dell’accordo sottoscritto il 2 marzo 2022 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, e l’Istituto quale soggetto attuatore, per l’esecuzione dell’intervento “Catalogo Nazionale Dati” (CND), all’interno della Missione 1 – Componente 1 – Asse 1 – Sub investimento 1.3.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Pubblicato l’11 ottobre 2023 – Scadenza il 31 ottobre 2023