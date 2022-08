Concorso pubblico, per titoli ed esame, a 2 posti di primo tecnologo di secondo livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica (Cod. PT-2018)

Riapertura termini presentazione domanda e ampliamento posti

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esame, a complessivi 2 posti per l’accesso al profilo di primo tecnologo di secondo livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica (codice identificativo PT-2018), adottato con deliberazione n. DOP/934/2018 del 27/08/2018, si comunica la riapertura dei termini per la presentazione della domanda e l’ampliamento del numero dei posti da 2 a 6, con aggiunta di una ulteriore area concorsuale, come di seguito:

Area Gestione e innovazione dei processi organizzativi e giuridico-amministrativi a supporto della produzione statistica e del sistema statistico nazionale (codice identificativo PT-2018-A), i posti messi a concorso sono elevati da 2 a 4

Area Informatica – Gestione – Sviluppo applicazioni IT e Governance IT (codice identificativo PT-2018-B ) 2 posti

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata entro le ore 23.59 del 5 novembre 2019 esclusivamente in modalità telematica, compilando il modulo elettronico disponibile all’indirizzo https://selezioni.istat.it effettuando la registrazione al sistema con i dati personali del candidato e seguendo le istruzioni ivi specificate. Non sono ammesse modalità di candidatura alla selezione diverse da quella indicata.