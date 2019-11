Concorso operatori socio sanitari Genova 2019, bando regionale entro Natale

Conto alla rovescia per le centinaia di operatori sociosanitari liguri da tempo in attesa di una data per il famoso “concorsone”: lo scorso 18 novembre i vertici di Alisa hanno incontrato le organizzazioni sindacali, annunciando che entro il 22 novembre il bando verrà approvato e che nel giro di poche settimane verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Entro Natale, dunque, il bando dovrebbe essere disponibile, mentre il concorso dovrebbe tenersi in primavera. A oggi sono disponibili 274 posti per Oss da inserire in Asl 1, Asl 2, Asl 3, Asl 4, Policlinico San Martino, Ospedale Evangelico, Galliera e Gaslini. Esclusa la Asl5, che provvederà in autonomia a organizzare il proprio concorso.

Ancora non è chiaro in quante sedi si terrà il “concorsone”, ma alla luce della lunga attesa è probabile che verranno utilizzate in contemporanea quattro sedi, con i vari candidati che, al momento dell’iscrizione, dovranno indicare a quale area territoriale sono interessati. Con il “concorsone” saranno quindi oltre 300 in tutta la Liguria gli operatori socio sanitari assunti a tempo indeterminato, e in concomitanza con le assunzioni verrà redata anche una graduatoria cui potranno attingere tutte le strutture pubbliche della Liguria.

In Liguria a oggi gli Oss sono circa 3mila, e a fine luglio erano state aperte le iscrizioni all’elenco degli operatori socio-sanitari, nato grazie a una delibera della giunta regionale che istituisce l’elenco in attuazione di una legge regionale del dicembre scorso.

L’iscrizione è volontaria: per effettuarla è necessario essere in possesso dell’attestazione di operatore socio-sanitario, l’elenco verrà aggiornato ogni sei mesi e, attraverso controlli periodici a campione, sarà verificata la veridicità delle iscrizioni. Termine ultimo per la presentazione delle domande il 31 ottobre 2019.