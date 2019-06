Concorsi universitari truccati: indagati professori di Padova, Venezia e Verona

Concorsi universitari truccati in tutta Italia: indagati professori di Padova, Venezia e Verona.

Il rettore dell’università di Catania era già stato sospeso per i concorsi truccati. Ma non si tratta di un problema circoscritto. Sono infatti coinvolte altre università, anche estremamente prestigiose come quelle di Padova, Venezia e Verona.

Le nomine dei professori universitari non sarebbero trasparenti neanche al nord. Grazie alle indagini del gip, è stato scoperto un vero e proprio mondo parallelo quando si tratta di concorsi e assegnazione delle cattedre.

La meritocrazia è pressoché inesistente. Gli esiti dei concorsi sono predeterminati e tagliati e cuciti sui professori che si è già deciso di selezionare.

Ma per fare in modo che i gli esiti “vadano a buon fine”, se così si può dire, è stato stabilito un codice di comportamento sommerso.

Le sanzioni corrispondono a dei ritardi nell’avanzamento della carriera. Il valore scientifico della propria ricerca passa in secondo piano.

Viene sottolineato più volte di non parlare mai per telefono degli esiti predeterminati. Non solo, si invita a controllare attentamente gli uffici prima di fare anche un minimo accenno alla questione.

Per adesso la polizia ha accertato 27 concorsi truccati per 17 professori ordinari, 4 per professori associati e 6 per ricercatori. Il numero può ancora aumentare.