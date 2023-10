Conclusi i lavori per la ciclabile in viale Bolognini

Iniziati a maggio scorso i lavori per la ciclabile di viale Bolognini si sono conclusi.

L’intervento ha riguardato l’intero viale Bolognini dal ponte sul torrente Fersina delle “Dame di Sion” fino al ponte dei Cavalleggeri per uno sviluppo complessivo di un chilometro circa e va a completare i percorsi già esistenti su viale Rovereto, creando un collegamento ciclabile funzionale con il liceo Galilei e con la funicolare in fase progettuale per la sede dell’università a Mesiano.

Le soluzioni progettuali adottate in questo progetto – finanziato con il Pnrr – sono state realizzate grazie alle novità introdotte dal codice della strada che ha permesso di gestire la mobilità urbana per la circolazione delle biciclette in maniera più flessibile, in particolare con l’introduzione delle “corsie ciclabili” e della “strada urbana ciclabile” come ad esempio nel tratto tra il ponte delle Dame di Sion e via Regina Pacis – quello più vicino al liceo Galilei – dove vige il limite di velocità di 30 km/h e la priorità alla circolazione delle biciclette rispetto a tutti gli altri veicoli. Si ricorda che su tutto il viale vige il limite di velocità di 30 chilometri all’ora.