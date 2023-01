Si sono svolte dal 17 al 19 gennaio le prove individuali delle Olimpiadi italiane di statistica, rivolte agli studenti dei primi quattro anni delle scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio italiano.

Ancora una forte crescita nella partecipazione per questa Tredicesima edizione. Sono stati infatti ben 4.970 gli studenti gareggianti, di cui 2.006 ragazze e 2.964 ragazzi; 1.547 sono i partecipanti del primo anno, 1.576 del secondo, 944 del terzo e 903 del quarto anno.

Quest’anno, per la prima volta, al primo posto in ciascuna delle quattro classi a concorso si sono classificate tutte ragazze.

L’elenco degli studenti vincitori della prima fase verrà inserito dall’Indire nell’Albo nazionale delle eccellenze, in base al relativo Decreto Ministeriale.

Le prime 30 scuole per ogni categoria (I/II e III/IV) possono partecipare alla fase a squadre a partire dal DELLE OLIMPIADI ITALIANE DI STATISTICA 2023.

Per la fase a squadre, il termine per consegnare i lavori è il 22 febbraio. I vincitori della fase a squadre italiana accedono alla Competizione europea, organizzata da Eurostat con la collaborazione degli Istituti nazionali di statistica europei.