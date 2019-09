È un onore per il comune di Gioia del Colle (Ba) ospitare venerdì 20 settembre alle ore 20,00 presso il Castello Normanno – Svevo il concerto della prestigiosa Banda Musicale dell’Aeronautica Militare diretta dal M° Ten. Col. Patrizio Esposito. La Banda Musicale dell’Aeronautica Militare è un vanto per l’Italia e sicuramente è una delle più alte espressioni artistiche musicali e sfoggia numerosi successi che coinvolgono con intense emozioni il pubblico. La Banda Musicale dell’Aeronautica Militare venne istituita ufficialmente il 1° luglio 1937 e fu scelta come sede la Caserma Cavour in Roma, prima caserma italiana che ospitava un reparto di aviazione all’inizio del secolo. Fu tenuta a battesimo dal M° Pietro Mascagni, insigne compositore, che la diresse nel primo concerto. Il 20 settembre del 1937 la Banda fu presentata alla nazione con un concerto presso la Radio di Stato (EIAR) e, dopo, l’attività artistica della Banda si intensificò tanto da divenire un’eccellenza in Italia e all’estero. Oggi la Banda si compone da 102 eccellenti professionisti, stabiliti per legge dello Stato, e vanta un repertorio molto vasto. Molte le tournée in tutto il mondo e molti gli impegni istituzionali. Il repertorio della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare è un’intelligente, delicata e armonica combinazione di musica operistica, brani leggeri, jazz e tanto altro.