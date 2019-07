Con cocaina e hashish alla stazione: arrestato un 37enne

Camminava con passo sostenuto vicino alla stazione ferrovaria e si guardava ripetutamente attorno, come se volesse nascondere qualcosa. Ma il suo atteggiamento non è sfuggito ai carabinieri che lo hanno subito controllato. I militari del nucleo investigativo del Comando provinciale di Frosinone, durante la perquisizione personale, hanno trovato dieci involucri in cellophane contenenti cocaina del peso complessivo di oltre quattro grammi, nonché nove involucri con undici grammi di hashish, il tutto pronto per la commercializzazione e contestualmente posto sotto sequestro.

Per lui, Luca Pinto, 37 anni di Supino, già noto per reati specifici,è scattato l’arresto. Dai successivi accertamenti, infatti, è stato appurato che il trentasettenne il 25 giugno scorso, era già stato arrestato per lo stesso reato, in via Marittima, dal personale della locale Squadra Mobile con applicazione per tale reato della misura del divieto di dimora nel Comune di Frosinone, motivo per cui è stato denunciato anche per tale violazione. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari.

Pinto è difeso dall’avvocato Luigi Tozzi.