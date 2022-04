La Ripartizione Innovazione rende noto che in data 28 aprile le caselle PEC fornite dalla rete regionale RUPAR ai comuni pugliesi aderenti, tra cui anche il Comune di Bari, saranno oggetto di interventi tecnici a seguito del cambio di gestore del servizio stabilito dalla Regione Puglia.

Pertanto, nella sola giornata di giovedì prossimo, i messaggi inviati alle caselle PEC del Comune di Bari potrebbero essere trattati come messaggi di posta ordinaria con conseguente impossibilità di ricezione, da parte del mittente, della ricevuta di consegna. Altra eventualità, per il mittente, è quella di ricevere in risposta un messaggio di errore o una notifica di mancata consegna del messaggio.

Si invitano quindi gli utenti a verificare che gli eventuali messaggi inviati nel corso della giornata di giovedì 28 aprile alle caselle PEC del Comune di Bari vengano correttamente recapitati e gestiti come messaggi PEC, ritentando eventualmente un nuovo invio.

Ci scusiamo per il disagio.