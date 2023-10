XII Commissione Affari sociali

Camera dei Deputati

Roma, 3 ottobre 2023

Audizione della Dirigente il Servizio Sistema integrato salute, assistenza e previdenza

Dott.ssa Roberta Crialesi

In questa memoria l’Istat intende offrire un quadro conoscitivo utile all’esame del “Piano europeo di lotta contro il cancro”, presentato dalla Commissione Europea nel febbraio 2021 e volto a sostenere e coordinare gli sforzi dagli Stati membri in materia di prevenzione, diagnosi e trattamento della malattia.

Nel dettaglio, la prima sezione presenta i dati – aggiornati al 2022 – relativi alla diffusione degli stili di vita a rischio nella popolazione adulta e nei minori, sulla base delle informazioni dell’Indagine annuale Aspetti della vita quotidiana.

La seconda sezione si concentra sui livelli di copertura degli screening per la diagnosi precoce dei tumori, con informazioni tratte dall’Indagine europea sulla salute, la cui ultima edizione è relativa all’anno 2019.

La terza e quarta sezione espongono i dati 2020 sulla mortalità per tumore, mettendo in luce il tema delle disuguaglianze socio-economiche ad essa associate. L’ultima sezione illustra l’evoluzione recente del numero dei medici oncologi e chirurgi in Italia. Le Tavole e Figure riportate nell’Allegato statistico completano, infine, il quadro informativo proposto in questa audizione.