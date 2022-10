Comunicato Stampa N°71/2022 Covid-19: i dati principali del monitoraggio della Cabina di Regia

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile al 2,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 20 ottobre) vs 2,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 13 ottobre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale all’11,0% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 20 ottobre) vs 10,0% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 13 ottobre).