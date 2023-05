Fondamentale contro le infezioni, domani la Giornata Mondiale Oms. In Italia in calo nel 2021 il consumo di soluzione idroalcolica

L’igiene delle mani è una procedura estremamente semplice, veloce e a basso costo che si configura come un momento cruciale dell’assistenza sanitaria e grazie al quale è possibile salvare milioni di vite e ridurre i costi dell’assistenza. In occasione della giornata mondiale dedicata a questa pratica che l’Organizzazione Mondiale della Sanità celebra ogni anno il 5 maggio, l’Istituto Superiore di Sanità mette a disposizione degli operatori sanitari un corso di formazione a distanza interamente dedicato all’argomento.

Il corso

Il corso online è realizzato in collaborazione con la Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie (Simpios) e ha lo scopo di formare tutte le persone coinvolte nell’assistenza e promuovere la conoscenza dei principi di base dell’igiene delle mani e del suo importante ruolo per il contrasto delle infezioni correlate all’assistenza e dell’antibiotico-resistenza. Il corso ha una durata di 4 ore ed è composto da 8 tutorial, per un totale di cinque obiettivi specifici e dal relativo materiale di supporto (bibliografia e sitografia).

Sarà aperto dal 5 maggio 2023 al 4 settembre 2023 ed è destinato a tutti gli operatori sanitari. Il corso sarà messo a disposizione online e consultabile al catalogo formativo della piattaforma www.eduiss.it.

“Le evidenze mostrano come una serie di attività di educazione e formazione sull’igiene delle mani siano efficaci nel migliorare le pratiche per garantire la sicurezza del paziente e non solo – spiega Paolo D’Ancona, ricercatore Iss – E’ fondamentale che le persone coinvolte in tutti i livelli dell’assistenza (pazienti e visitatori compresi) conoscano l’importanza di un gesto così semplice e a basso costo, ma efficace, e che venga diffusa una cultura dell’igiene delle mani mirata a un’assistenza più sicura e di qualità”.

La giornata

Ogni 5 maggio la campagna dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) “Salva vite: igienizza le mani” (SAVE LIVES: clean your hands) mira a mantenere alta l’attenzione sull’igiene delle mani e a rafforzare l’impegno delle persone a sostenere il miglioramento di questa procedura in tutto il mondo. L’Istituto Superiore di Sanità (ISS), in collaborazione con il Ministero della Salute (MdS), partecipa attivamente alla campagna 2023 con una traduzione in italiano e una disseminazione dei materiali divulgativi come banner e poster. I materiali possono essere consultati e scaricati al seguente link. https://www.epicentro.iss.it/igiene-mani/giornata-mondiale-2023

I consumi di soluzione idroalcolica

Secondo l’OMS, l’utilizzo di prodotti a base alcolica rappresenta un’ottima alternativa all’impiego di acqua e sapone per l’igiene delle mani routinaria durante l’assistenza. Grazie ad un progetto CCM, finanziato dal Ministero della Salute, l’ISS ha implementato un sistema di sorveglianza nazionale del consumo di soluzione idroalcolica, utilizzato come indicatore indiretto dell’adesione all’igiene delle mani. Sono stati raccolti dati nel 2020 e 2021 da rispettivamente 13 e 11 Regioni/PP.AA.

Dalle rilevazioni preliminari è risultato un consumo mediano nazionale di soluzione idroalcolica di 25 L/1000 GDO(Giornate di Degenza Ordinaria) nel 2020 e 21 L/1000 GDO nel 2021 nei reparti di degenza ordinaria. Considerando lo standard fissato dall’OMS di 20 L/1000 GDO i consumi del 2020 sono elevati, probabilmente perché correlati alla pandemia Covid-19, mentre nel 2021, nonostante altre ondate pandemiche, si osserva una diminuzione.