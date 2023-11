Comuni in linea, Nomaglio: asfalto dissestato Sp 73. Suppo, sopralluogo a Orbassano.

Il vicesindaco della Città metropolitana Jacopo Suppo ha incontrato la sindaca di Nomaglio, Ellade Giacinta Peller, lunedì 30 ottobre, durante un appuntamento di Comuni in linea, l’iniziativa dedicata ad ascoltare richieste e segnalazioni sulle criticità da risolvere in materia di viabilità. Il tema portato all’attenzione del vicesindaco dalla sindaca Peller riguarda la strada provinciale 73 della Serra, e in particolare un tratto di essa lungo circa un chilometro posto all’interno del Comune di Borgofranco d’Ivrea, ma molto frequentato dai cittadini nomagliesi: dopo un complesso intervento di scavo effettuato dall’amministrazione borgofranchese nel corso del 2021-2022 per la canalizzazione delle acque meteoriche a protezione del caratteristico e delicato ecosistema locale dei balmetti, il tratto di strada in questione presenta tutt’ora un’asfaltatura provvisoria e non completata con le lavorazioni di finitura finali.

“Malgrado diverse note di sollecito da parte nostra, l’amministrazione di Borgofranco, concessionaria dei lavori in oggetto, non ha ancora provveduto a realizzare l’asfaltatura definitiva” spiega il vicesindaco Suppo. “Chiederemo ancora al Sindaco di provvedere al più presto”.

Nel prosieguo del pomeriggio, il vicesindaco Suppo si è recato a Orbassano, invitato dalla sindaca Cinzia Maria Bosso, per affrontare una serie di problemi in loco. Il principale tema preso in considerazione è stato quello della viabilità, con un sopralluogo sul tratto della strada provinciale 142 che collega Orbassano con Volvera e Piossasco e che subisce il passaggio di una grande quantità di mezzi pesanti, cui si aggiunge il traffico dovuto a coloro che passano in quel punto per evitare il casello della Torino-Pinerolo: problemi che potrebbero essere in buona parte risolti sostituendo quell’intersezione ormai obsoleta con una rotatoria. Altro tema di mobilità affrontato nell’incontro tra il vicesindaco Suppo e la sindaca Bosso è stato il potenziamento del trasporto pubblico locale verso Orbassano.

Il sopralluogo è poi proseguito nella palestra dell’Istituto di istruzione superiore Amaldi Sraffa, che l’Amministrazione comunale di Orbassano vorrebbe rendere omologabile per i pubblici spettacoli. La Città metropolitana di Torino, che ne è proprietaria, ha già realizzato uno studio di fattibilità a fine 2022 prendendo in considerazione e mettendo a confronto alcune tra le più importanti palestre delle scuole superiori del territorio per capire cosa è necessario per tale omologazione.

“Si è trattato di un incontro preliminare e interlocutorio” spiega il vicesindaco Suppo, “ora, sulla base del nostro studio di fattibilità, occorre capire quando calendarizzare e come finanziarie l’intervento”.