Trieste, 29 mag – Il fatto che il Friuli Venezia Giulia sia

risultata essere la terza regione in Italia per formazione

erogata ai dipendenti pubblici è un elemento di merito

importante, soprattutto in considerazione delle sfide strategiche

che l’Amministrazione regionale e gli enti locali hanno davanti,

come ad esempio il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Questo il concetto espresso oggi dall’assessore regionale alla

Funzione pubblica a commento dei risultati emersi dall’analisi

fatta dal Centro Studi Enti Locali (Csel) che ha elaborato i dati

relativi alla formazione dei dipendenti pubblici del comparto

funzioni locali del 2020 rilasciati dal ministero dell’Economia e

delle finanze.

Come ha spiegato l’esponente della Giunta regionale, quanto reso

noto dal Csel a riguardo del Friuli Venezia Giulia è frutto di un

lavoro costante, compiuto in collaborazione con l’Anci regionale

e il suo Centro di competenza (Compa), riconosciuto e rafforzato

dalla riforma del 2019 proprio con l’obiettivo di organizzare al

meglio la formazione del personale del comparto.

Aver raggiunto questi standard formativi, come ha concluso

l’assessore, oltre a rappresentare un riconoscimento per la

qualità del sistema integrato Fvg è anche uno stimolo a fare

sempre di più, affinché la Regione continui a essere la macchina

amministrativa efficiente che è sempre stata.

ARC/GG