Commissione Sanità, terminato esame delle norme per la sperimentazione dello psicologo per le cure primarie

Il testo passa adesso alla commissione Bilancio che si dovrà esprimere sulla parte finanziaria.

10/05/2022 – La commissione Sanità el Consiglio regionale ha terminato l’esame degli emendamenti alla proposta di legge che introduce nel Lazio la sperimentazione dello psicologo per le cure primarie. Il provvedimento era stato illustrato nella seduta del 25 febbraio 2021, poi, dopo le audizioni con associazioni di categoria ed esperti in materia, è stato necessario un confronto con gli uffici legislativi, visto che provvedimenti analoghi approvati in altre Regioni, erano stati oggetto di impugnazione di fronte alla Corte costituzionale da parte del Governo. Questo lavoro ha portato alla stesura di diversi emendamenti, approvato nella seduta di oggi, che hanno portato a modificare la natura stessa della figura dello psicologo per le cure primarie che diventa una figura di carattere socio-assistenziale.

Il provvedimento, prima del voto finale da parte della commissione, dovrà adesso essere esaminato dalla commissione Bilancio per l’analisi delle norme finanziarie. A cura dell’Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio