Approvato dalla giunta comunale, su proposta degli assessori ai Lavori Pubblici e al Commercio, lo stanziamento di 300.000 euro per interventi diffusi di manutenzione straordinaria all’interno dei mercati civici coperti. Lo stanziamento rientra tra gli interventi compresi nel piano triennale delle opere pubbliche che comprende ulteriori stanziamenti di 600.000 per le prossime due annualità. Gli interventi riguarderanno opere di adeguamento e rinnovamento delle strutture che, in ragione della propria data di costruzione, possano presentare criticità.