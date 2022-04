Comiso. Marcia per la pace. Dichiarazione del sindaco Orlando

Notizie



“Il Comune di Palermo si è unito oggi al moto di indignazione e di condanna nei confronti della brutale aggressione militare di Putin in Ucraina aderendo, insieme a migliaia di associazioni, rappresentanti del mondo del lavoro, società civile e istituzioni, alla marcia a Comiso.

Una grande mobilitazione che, seguendo l’esempio di Pio La Torre in una ricorrenza che ha segnato la storia del nostro paese, è stato un modo per sottolineare che la pace è il diritto dei diritti, per lanciare un forte messaggio contro l’investimento di risorse del Paese in armi. Investimenti che non rappresentano la soluzione ai conflitti. Le istituzioni s’impegnino piuttosto a costruire la pace perché solo con la pace possiamo vivere il presente e progettare il futuro”.

Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando