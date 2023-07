Come sc

Perché è così importante scegliere la chiave a cricchetto giusta? Pensiamoci insieme. Qual è la cosa più importante in qualsiasi progetto, dalla costruzione di un mobile a quella di un’automobile o di un macchinario? Esatto: gli elementi di fissaggio, cioè bulloni, viti e dadi.

Non importa quanto sia alta la qualità delle componenti; se gli elementi non sono ben fissati insieme, la struttura è destinata a crollare. Qui entra in gioco la chiave a cricchetto che permette di avvitare e svitare dadi, bulloni e viti alla perfezione, diminuendo il tempo impiegato e, soprattutto, lo sforzo.

Ma non tutti gli elementi di fissaggio sono uguali e si trovano nella stessa posizione. Per questo motivo, è importante scegliere la chiave a cricchetto corretta in base a determinate caratteristiche. Qui di seguito troverai i due criteri fondamentali da considerare durante la scelta dello strumento più adatto alle tue specifiche esigenze.

Le dimensioni della chiave a cricchetto

La prima caratteristica da tenere in considerazione per scegliere correttamente le chiavi a cricchetto è la dimensione degli innesti che permettono di avvitare e svitare un dato o in bullone senza dover riposizionare continuamente l’attrezzo.

In base alla loro dimensione, possiamo distinguere tra quattro diversi tipi di chiave a cricchetto:

1/4 – Sulle chiavi di questo tipo possiamo applicare innesti che vanno da 4 a 14 mm. Vanno bene quando si lavora su oggetti di piccole dimensioni o quando gli elementi di fissaggio si trovano in posizioni difficilmente raggiungibili. Solitamente hanno una lunghezza di circa 150 mm.

3/8 – Questo tipo di chiave a cricchetto non è molto comune. Funziona con innesti dagli 8 ai 22 mm, ottimi per piccoli lavori casalinghi (come gli elettrodomestici) o automobilistici. Solitamente hanno una lunghezza di 200 mm.

1/2 – Al contrario del precedente, questo modello è uno dei più comuni, probabilmente perché funziona con innesti che vanno da 8 a 32 mm. Hanno una lunghezza di circa 250 mm, quindi bisogna fare attenzione quando si svitano e, soprattutto, avvitano bulloni o dadi di piccole dimensioni (8-10 mm) perché si rischia di romperli.

3/4 – Sono le chiavi a cricchetto più grandi che usano innesti dai 19 ai 46 mm. Solitamente si usano per strutture più grandi, macchinari e simili.

Le dimensioni sono sempre indicate chiaramente per gli acquisti online, ma se si vuole comprare la chiave in un negozio come Bricoman, è bene chiedere consiglio al personale di vendita.

Quantità di denti nel meccanismo

Questo parametro influisce direttamente sulla comodità d’uso della chiave a cricchetto e sulla velocità con cui si riescono a svitare e avvitare gli elementi di fissaggio. Si possono trovare cricchetti con 24 denti e con 72 denti. È facile capire la differenza riportando un esempio.

Prendiamo un bullone qualsiasi. Con una chiave a 24 denti potremmo riuscire ad avvitarlo di più con ogni movimento “avanti e indietro” (quindi, risparmiando tempo), ma facendo movimenti più ampi.

Se provassimo ad avvitare lo stesso bullone usando una chiave con cricchetto a 72 denti, riusciremmo ad avvitarlo di meno con un solo movimento “avanti e indietro” (quindi, impiegando più tempo), ma facendo movimenti meno ampi.

Ciò ci suggerisce che è meglio utilizzare una chiave a cricchetto con più denti quando si è costretti a lavorare in punti difficilmente raggiungibili dove i movimenti della mano sono limitati. Al contrario, se non c’è nulla che impedisce di muoversi liberamente, è meglio utilizzare una chiave con meno denti che ci permette di risparmiare tempo e avvitare o svitare gli elementi di fissaggio più velocemente.

Possiamo concludere affermando che la chiave a cricchetto rende il lavoro più semplice e veloce rispetto a una classica chiave inglese. La scelta dello strumento dipende esclusivamente dal progetto, dal lavoro in cui lo si intende impiegare e, in particolar modo, dalla dimensione di viti, dadi e bulloni e dalla loro posizione all’interno della struttura.

Chiaramente, ci sono anche altri aspetti da tenere in considerazione durante la scelta di una chiave a cricchetto, tra cui la qualità dei materiali di fabbricazione, il produttore e l’eventuale presenza di certificazioni di prodotto.



egliere una chiave a cricchetto