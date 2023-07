Pochi sport sono adatti alle scommesse come le corse dei cavalli. I grandi eventi, in particolare, attirano scommettitori da tutto il mondo.

Milioni di persone guardano gare come il Kentucky Derby e utilizzano le loro conoscenze per le scommesse ippiche online.

Solo una piccola percentuale di persone guarda le corse dei cavalli per puro amore di questo sport: se non fosse possibile scommettere sulle corse dei cavalli, questo sport probabilmente cesserebbe di esistere.

Sono le scommesse ad attirare il maggior numero di appassionati e a rendere interessanti le corse. Questo sport non sarebbe più lo stesso se non avessimo un motivo per tifare per un determinato cavallo.

Quella sensazione di pura gioia mancherebbe quando il cavallo prescelto corre a tutta velocità nel rettilineo finale per tagliare per primo il traguardo.

L’eccitante natura delle scommesse ippiche online è uno dei motivi per cui è così popolare. Un’altra ragione è che è incredibilmente facile iniziare a scommettere, dato che chiunque può piazzare una scommessa su una corsa di cavalli senza sapere molto di questo sport.

Detto questo, riteniamo che sia importante comprendere alcune nozioni di base prima di mettere a rischio il proprio denaro.

Questo è il motivo principale per cui abbiamo creato questa guida. È rivolta soprattutto ai principianti, ma anche chi ha già scommesso sulle corse dei cavalli può imparare qualcosa di nuovo.

Cominciamo con alcune informazioni di base sullo sport in sé e poi passiamo all’aspetto delle scommesse.

Che cos’è l’ippica?

Le corse di cavalli sono uno sport davvero globale. È diffuso soprattutto in Paesi come il Regno Unito, gli Stati Uniti e l’Australia, ma ci sono molti altri Paesi in cui le corse si svolgono regolarmente.

Una delle prime cose da sapere su questo sport è che è diverso nelle varie parti del mondo: le corse di cavalli nel Regno Unito, ad esempio, non sono proprio uguali a quelle degli Stati Uniti; anche se molte delle differenze sono minime, bisogna comunque esserne consapevoli.

Un’altra cosa importante da capire è che esistono diversi tipi di corse di cavalli, tra cui:

Steeplechase;

Corse in piano;

Equitazione di resistenza;

Corse con l’imbracatura.

Non dovete necessariamente conoscere tutti i tipi di corse di cavalli esistenti, ma sicuramente dovreste imparare il più possibile sul tipo di corse su cui intendete scommettere.

Vale anche la pena di informarsi sulle diverse razze che competono nelle corse di cavalli, in modo da capire meglio cosa aspettarsi da ciascun cavallo.

Capire le scommesse ippiche online

Abbiamo già detto che è molto facile iniziare a scommettere sulle corse dei cavalli. Le nozioni di base da apprendere sono facili da capire e gli aspetti più complessi possono essere appresi man mano che si procede.

Naturalmente, una delle cose più importanti è capire tutti i diversi modi in cui si può scommettere sulle corse dei cavalli.

I tre tipi principali di scommesse sulle corse dei cavalli.

Scommesse a quota fissa; Scommesse sul Tote; Scambio di scommesse.

Le scommesse a quota fissa sono il modo più popolare di scommettere sulle corse dei cavalli. In questo caso, si piazzano le scommesse attraverso un bookmaker con quote specifiche. Se la vostra scommessa vince, sarete pagati in base a tali quote; se perdete, il bookmaker trattiene il denaro scommesso.

Le scommesse Tote sono un po’ diverse in quanto non prevedono quote: i pagamenti si basano su quanto è stato scommesso in totale su una corsa e su quante persone hanno scelto il cavallo vincente.

Nel betting exchange si scommette con altre persone piuttosto che con un bookmaker: questo tipo di scommesse richiede un po’ di tempo per abituarsi, ma presenta anche alcuni vantaggi rispetto alle altre due opzioni, come quote migliori.

Questo è praticamente tutto ciò che dovete sapere per iniziare a scommettere. Se siete interessati a scommettere solo per il gusto di farlo, allora siete pronti a partire!

Non bisogna aspettarsi di guadagnare con le scommesse ippiche online se si è alle prime armi, perché è quasi impossibile.

Il successo non arriva mai subito, per quanto si sia preparati. Ci vorrà del tempo prima che sappiate davvero cosa state facendo e prima che prendiate regolarmente le decisioni giuste.