Come i casinò non AAMS hanno cambiato il mercato di gioco in Italia

Il mondo del gioco d’azzardo è stato rivoluzionato negli ultimi anni. Infatti, dalla pandemia di Covid-19 ad oggi è cambiato praticamente tutto. Il gambling si è spostato nelle tasche dei giocatori che, forti dei loro smartphone, riescono a tenere il gioco a portata di mano. Queste modifiche hanno riguardato anche il loro sito web, non soltanto le modalità di gioco. Non a caso, i casino online si sono separati in due tipologie.

La prima, la classica, è quella dei casinò AAMS, vale a dire quelli che hanno ottenuto una licenza di gioco dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. La seconda riguarda invece i casino online no AAMS di CasinoHEX. I casino non AAMS sono dei portali molto simili a quelli AAMS che però vantano alcuni piccoli grandi vantaggi.

Rivoluzione del gioco online

Secondo le ultime tendenze, un numero sempre maggiore di giocatori sta sperimentando i casinò online non AAMS per via della loro straordinaria offerta in termini di giochi, promozioni, privacy e tanto altro.

I casinò senza licenza AAMS, infatti, sono dei portali in grado di offrire un numero più ampio di giochi, dalle slot machine fino ai differenti giochi da tavolo. Molti di questi sono inediti in Italia e possono intrattenere a lungo i giocatori più esigenti. Al numero e alla qualità dei giochi offerti, si affianca anche una straordinaria varietà di bonus e promozioni.

Infatti, i casinò non AAMS affidabili sono in grado di offrire agli utenti delle promozioni davvero uniche. Questa caratteristica è particolarmente apprezzata dai giocatori italiani che, finalmente, possono mettere le mani su bonus davvero preziosi.

Tra le tante promozioni e tra i tanti bonus presenti ce n’è sicuramente uno che supera tutti gli altri. Si tratta del bonus free spin o giri gratis che consente ai giocatori di provare diversi titoli e diverse slot senza aver messo mano al portafoglio.

Questo bonus è presente anche nei casinò italiani ma in misura differente e con requisiti di puntata più elevati. In questo modo, gli utenti possono imparare a conoscere il gioco d’azzardo online in modo più delicato e meno aggressivo, senza dover subito spendere gran parte del proprio denaro e con la possibilità ottenere anche grandi vincite nel mentre.

Espansione nel mondo delle scommesse

Come abbiamo visto, il settore di gioco non si esaurisce nelle slot machine e nei giochi da tavolo ma, al contrario, raddoppia con quello che è il cosiddetto mondo del “betting”.

Anche l’universo delle scommesse sportive è stato sconvolto dalla strepitosa offerta dei migliori casinò non AAMS che hanno messo sul piatto quote migliori, percentuali bonus superiori e la possibilità di scommettere davvero su qualsiasi sport sia oggi praticato nel mondo.

Sfide e punti critici

La varietà dell’offerta, assieme a delle quote più vantaggiose, hanno reso i casinò senza licenza AAMS sempre più popolari anche tra gli scommettitori. Ci sono alcuni punti, però, che vanno ancora analizzati.

Il primo riguarda l’assistenza clienti, uno dei punti a favore dei migliori casinò online, che nei casinò non AAMS presenta alcune lacune, non prevedendo spesso il supporto telefonico e, quando previsto, è presente solo in lingua inglese.

In più, questi portali non hanno sede in Europa ma in alcuni paesi caraibici come nel caso di Curacao che rilascia la licenza curacao egaming. Questo fattore, nel solo caso dei casinò AAMS poco affidabili, potrebbe esporre i dati dei giocatori e renderli preda di attacchi informatici. Un altro riguarda invece il deposito minimo, bassissimo nei casinò non AAMS.

Necessità di nuova regolamentazione

Ciononostante, è ormai chiaro che urge una nuova regolamentazione in tema di gambling, in grado di salvaguardare gli attuali casinò AAMS allargando però l’offerta anche a tutti quei portali che, al momento, sono tenuti fuori dai giochi. Questo potrebbe portare ad una nuova concorrenza che, com’è noto, non può che giovare ai giocatori.

Autrice : Elena Giulia Manzoni