Combattere le Aggressioni nei Pronto Soccorso: Il Pulsante di Allerta Arriva a Milano

Nel tentativo di contrastare il preoccupante aumento delle aggressioni contro i medici e il personale sanitario, un innovativo sistema si sta introducendo in tutti i pronto soccorso di Milano: il pulsante di allerta. Questo dispositivo rivoluzionario consente agli operatori sanitari di contattare immediatamente il 112 quando si trovano in situazioni di pericolo, offrendo una soluzione pronta ed efficace per garantire la loro sicurezza.

Implementazione del Sistema

Il sistema è stato sottoposto a un rigoroso test in cinque importanti strutture ospedaliere della città, tra cui il Niguarda, il Sacco, il Fatebenefratelli, il San Paolo e il San Carlo, durante la seconda metà del 2023. I risultati positivi hanno spinto all’estensione del progetto, con il sostegno determinante del prefetto Claudio Sgaraglia, anche in altri ospedali della Città metropolitana.

Dati Allarmanti sulla Violenza nei Pronto Soccorso

La crescente frequenza di aggressioni verbali e fisiche all’interno delle strutture ospedaliere lombarde è motivo di grave preoccupazione. I dati raccolti evidenziano un incremento costante di tali episodi, con 2.349 segnalazioni solo nei primi sei mesi del 2023 e un totale di 3.313 nell’intero anno. La maggior parte di queste aggressioni avviene nei pronto soccorso, mentre una percentuale significativa si registra anche nei reparti di degenza e nei servizi di psichiatria territoriale.

Sottostima dei Dati e Profilo delle Vittime

È importante sottolineare che i dati riportati potrebbero essere sottostimati, poiché molte vittime scelgono di non denunciare gli episodi violenti subiti. Le aggressioni, prevalentemente di natura verbale, colpiscono principalmente il personale infermieristico, con il 60% dei casi, seguiti dai chirurghi (16,5%) e dagli operatori socio-sanitari (8%). Le lunghe attese nei pronto soccorso spesso contribuiscono ad aumentare la tensione e favorire comportamenti aggressivi.

Conclusioni

L’introduzione del pulsante di allerta rappresenta un importante passo avanti nella protezione del personale sanitario e nella gestione delle emergenze nei pronto soccorso. Tuttavia, è fondamentale adottare misure preventive più ampie per affrontare efficacemente il problema della violenza in ambito ospedaliero, garantendo un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti gli operatori.