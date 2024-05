Coltivare la Passione per la Lettura: “L’Alveare” e il Progetto “TrasiMemo

Un Evento Indimenticabile

Nel suggestivo scenario del giardino di Palazzo Baldeschi, si è conclusa la decima edizione di “TrasiMemo-Infanzia in Biblioteca”, un evento che ha catturato l’attenzione dei più piccoli e dei loro nonni.

Laboratorio con Silvia Vecchini

L’autrice per l’infanzia, Silvia Vecchini, ha condotto un laboratorio speciale, offrendo ai bambini un’esperienza unica di lettura e immaginazione.

Un Viaggio nella Fantasia

Attraverso il suo libro “Jole”, vincitore del Premio Andersen 2023, Vecchini ha guidato i bambini in un viaggio alla scoperta di sé stessi e degli altri, esplorando temi fondamentali come l’autonomia e il contatto con la natura.

Conclusioni Emozionanti

L’evento si è concluso con saluti commoventi e la distribuzione di cofanetti contenenti il frutto del lavoro svolto insieme. Ogni bambino ha ricevuto anche una pianta di fragole, simbolo di cura e crescita, proprio come la lettura.

Il Futuro di “L’Alveare”

Il Comune di Paciano ha aperto le iscrizioni per la sezione integrata 0-6 anni de “L’Alveare” per l’anno scolastico 2024-2025, offrendo un’opportunità unica ai più piccoli della comunità.

Un Successo condiviso

Il successo del progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, le libraie dell’associazione “Libri Parlanti” e la scrittrice Silvia Vecchini, oltre alla partecipazione entusiasta dei bambini e delle bambine di Paciano.

Continuare a Coltivare la Passione per la Lettura

In un mondo sempre più digitale, iniziative come “TrasiMemo-Infanzia in Biblioteca” sono fondamentali per mantenere viva la passione per la lettura e stimolare l’immaginazione dei più giovani.