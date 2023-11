Coinvolti cento giovani

E’ fissato per giovedì 9 novembre alle ore 11 nella Sala Pagliacci della Provincia di Perugia l’evento conclusivo del progetto “PG! Protagonismo ai giovani”.

Promosso dalla Provincia di Perugia, in partenariato con soggetti non-profit del territorio e con il supporto del Comune di Perugia, il progetto, ha avuto come obiettivo la sensibilizzazione della comunità sulle esigenze del mondo giovanile e la realizzazione di attività creative per i giovani delle aree dell’Assisano, del Perugino e dello Spoletino.

Beneficiari diretti del progetto sono stati circa cento giovani in fascia d’età 14-35 anni, in parte intercettati tra coloro che frequentano centri diurni e/o residenziali, in parte attraverso una campagna di promozione.

I risultati raggiunti dal progetto verranno esposti attraverso interventi e proiezioni di video, realizzati durante i laboratori artistici e creativi volti ad alleviare disagi conclamati e non dei giovani coinvolti.

La relazione di apertura sarà tenuta dalla consigliera provinciale delegata alle politiche giovanili Scilla Cavanna. Seguiranno gli interventi di Edi Cicchi, assessora alle politiche giovanili del Comune di Perugia e dei partner del progetto.