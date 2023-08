L’Istat è lieta di informare che è stato pubblicato il Rapporto sulla Peer Review per l’Italia sull’adesione al Codice delle statistiche europee e l’ulteriore miglioramento e sviluppo del Sistema statistico nazionale.

Nell’ambito della Peer Review sull’attuazione del Codice delle statistiche europee – costituito da 16 principi – da parte del Sistema statistico europeo, l’Istat ha ricevuto la visita degli esperti internazionali dal 28 novembre al 2 dicembre 2022. La Peer Review ha coinvolto anche quattro selezionate Altre Autorità Nazionali – ONAs che producono statistiche europee e diversi stakeholders, che hanno partecipato attivamente alla visita contribuendo alla valutazione da parte dei Peer Reviewers sulla conformità ai principi del Codice europeo.

Si tratta del terzo ciclo di Peer Review sull’attuazione del Codice delle statistiche europee, gli ultimi due sono stati svolti in Italia nel 2006 e nel 2015.

La visita dei Peer Reviewers è stata condotta con un approccio di tipo audit con un’analisi dettagliata dei principali progressi e innovazioni e degli aspetti essenziali relativi all’attuazione del Codice delle statistiche europee da parte dell’Istat e delle quattro ONAs, sulla base di un’autovalutazione e un approccio basato sulle evidenze rispetto alle pratiche e alle procedure applicate.

Le conclusioni della Peer Review per l’Italia contenute nel Rapporto preparato dai Peer Reviewers evidenziano i progressi compiuti negli ultimi cinque anni, le principali innovazioni e individuano anche aree di miglioramento. I Peer Reviewers hanno rivolto all’Italia 20 raccomandazioni tra cui quelle in cui si invitano le autorità competenti ad azioni chiare per effettuare la revisione dell’attuale Legge statistica nazionale (D.Lgs. 322/89).

Le raccomandazioni saranno seguite da una pianificazione di azioni di miglioramento che coinvolgerà l’Istat e le autorità competenti e saranno definite entro ottobre 2023.

È possibile consultare su questo processo anche il sito web di Eurostat:

https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/peer-reviews.