Coca-Cola si unisce al Milano Pride con Love Unites

Uno sponsor non da poco per il Milano Pride: per il secondo anno consecutivo, Coca-Cola propone Love Unites, una campagna dedicata all’amore.

La Coca-Cola è partner del Milano Pride che si terrà nel capoluogo lombardo il 29 giugno. Già a partire dal 27, però, uno stand Coca-Cola sarà in Pride Square (largo Bellintani), occupato dai volontari del Milano Pride per distribuire una t-shirt che celebra l’amore e condanna bullismo ed omofobia con una frase: Love Unites. È anche il nome della campagna promossa da Coca-Cola per il secondo anno consecutivo, in appoggio al festival dell’amore di cui l’azienda è partner. Le magliette Coca-Cola a marchio Love Unites sono un’edizione limitata per promuovere progetti educativi contro bullismo e omofobia nelle scuole medie e superiori di Milano e provincia, per sensibilizzare anche il mondo dell’educazione sulla necessità di affrontare temi come la discriminazione di genere, a prepotenza sui più deboli, e l’emarginazione.

Per diffondere il messaggio di amore e unione, è stato creato l’hashtag #LoveUnites, a memoria di un’idea “da indossare e diffondere con orgoglio”. Sarà questo anche il secondo anno di fila in cui la multinazionale partecipa alla parata arcobaleno, con dipendenti, familiari e amici. “Come parte del nostro impegno sui temi della diversità e dell’inclusione, anche quest’anno confermiamo il nostro sostegno al Milano Pride 2019”, ha annunciato Giuliana Mantovano, direttore Marketing di Coca-Cola Italia. “Con il messaggio Love Unites vogliamo comunicare che l’amore è la forza che abbatte le barriere e unisce le persone e desideriamo invitare tutti a superare insieme ogni divisione”.