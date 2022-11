Co.re.co.co, parere favorevole a due atti di enti dipendenti dalla Regione Lazio

Si tratta del rendiconto 2021 della riserva di Monte Navegna e Monte Cervia e dell’assestamento di bilancio 2022 di Arsial.

03/11/2022 – Due pareri favorevoli oggi sono stati resi dal Comitato regionale di controllo contabile, presieduto da Giancarlo Righini: il primo, all’unanimità, è intervenuto per il Rendiconto della Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia per l’esercizio finanziario 2021; il secondo, a maggioranza, ha riguardato invece l’assestamento di bilancio A.R.S.I.A.L. (Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio) per l’esercizio finanziario 2022.

Con il primo atto, ci si trova nell’ambito dei rendiconti generali annuali degli enti e degli organismi strumentali della Regione Lazio, come prevede l’art. 52, comma 2, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11. Su di esso, il presidente Righini ha spiegato come non sia intervenuto il prescritto parere della conferenza assembleare dei sindaci, cosa che non pregiudica comunque le prerogative del Consiglio regionale.

Con il secondo atto, si tratta invece dei pareri sugli atti di assestamento e variazioni di bilancio degli Enti dipendenti dalla Regione Lazio, come previsto ai sensi dell’art. 50, comma 2, della stessa legge regionale 11/2020.

In conclusione dei lavori, Righini ha ringraziato, al termine del percorso della struttura da lui presieduta causa l’approssimarsi della fine legislatura, i suoi predecessori alla presidenza del Comitato, gli assessori al Bilancio con i quali esso si è interfacciato e infine i componenti del Comitato e le strutture amministrative. Non si è potuto, ha aggiunto Righini, mantenere l’impegno di esprimere un parere su tutti gli atti riguardanti gli enti dipendenti dalla Regione a causa di motivi non imputabili al Comitato.

Anche i consiglieri Fabio Refrigeri del Partito democratico e Gaia Pernarella del Movimento 5 stelle si sono voluti associare ai ringraziamenti espressi dal presidente Righini, ringraziando lui, a propria volta, per la sua opera in qualità di presidente del Co.re.co.co.

Erano presenti alla seduta anche i consiglieri Simone Lupi del Pd e Angelo Tripodi della Lega.

A cura dell’Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio