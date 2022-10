CNA di Roma al TTG di Rimini 2022 per promuovere il turismo dei Castelli Romani

Come per gli scorsi anni la CNA di Roma sarà presente al prossimo TTG Travel Experience di Rimini con una collettiva di operatori, all’interno dello spazio di CNA Nazionale (stand n.35 , pad A3).

Per questa edizione la nostra presenza riguarderà esclusivamente la destinazione dei Castelli Romani e vedrà la promozione e commercializzazione di diversi percorsi di turismo esperenziale con particolare attenzione al turismo outdoor e all’enogastronomia.

La CNA di Roma gestirà inoltre un post tour ufficiale del TTG, facendo vivere ad alcuni buyer internazionali l’esperienza dei Castelli Romani nei giorni 14-16 ottobre.

Il 13 ottobre 2022, nell’ambito del progetto “Tour dei Castelli Romani”, realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma, la CNA Roma organizza un momento di analisi e di dibattito durante il TTG Travel Experience, in occasione del quale verrà presentata una anteprima del rapporto sull’offerta turistica del territorio realizzato in collaborazione con SWG.

Aprirà l’incontro l’Assessore regionale al turismo Valentina Corrado. Seguirà degustazione di prodotti enogastronomici tipici del territorio.

In allegato l’invito e il programma dell’evento.

Gli associati interessati possono richiedere all’indirizzo intlab@cnaroma.it inviti omaggio per accedere in fiera e partecipare all’evento.

SCARICA IL PROGRAMMA DEL 13 OTTOBRE