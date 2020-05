Clean Saturday in spiaggia a Campomarino.Tanti i rifiuti

– Plastica in spiaggia, rifiuti di ogni tipo in pineta e due grosse discariche abusive poco distanti. E’ lo scenario che hanno trovato a Campomarino questa mattina, prima giornata di “Clean Saturday, i volontari di Ambiente Basso Molise, di Aisa (Associazione italiana sicurezza ambientale) e “Il Valore” insieme ad alcuni cittadini. Armati di rastrelli hanno ripulito l’arenile, dove nel 2019 furono ritrovate tartarughe marine, e le aree verdi vicine.

L’iniziativa ha avuto il patrocinio del Comune, presente con l’assessore all’Ambiente Antonio Saburro. Molti gli scarti edili, lavandini, water, ma anche televisori, computer, stampanti, radio, letti e materassi, vetro e plastica misti a eternit. Trovati anche molti guanti e mascherine. “Purtroppo il Covid non ha insegnato nulla – dichiara Luigi Lucchese di Ambiente Basso Molise – Quando si assiste a tanto degrado si ha la chiara sensazione che ci si voglia far male da soli”. I Clean Saturday proseguiranno ogni ultimo sabato del mese fino a fine 2020.