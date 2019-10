Claudio Marchisio: nelle vicinanze l’addio dal calcio giocato

Arriva per tutti il momento di appendere gli scarpini al chiodo e dire addio al calcio giocato. Quel giorno sta per arrivare anche per Claudio Marchisio. Dopo oltre 20 anni con il bianconero stampato sulla pelle e dopo la sfortunata esperienza russa con lo Zenit, l’italiano ha deciso di ritirarsi per via dei problemi fisici che lo perseguitano da più di un anno, all’età di 33 anni.

ORIZZONTI FUTURI

Marchisio non se l’è sentita di provare a rilanciarsi in un nuovo club, non volendo mettere in difficoltà la sua nuova eventuale squadra per via delle sue condizioni fisiche. Le offerte sono state tante: dalla Cina al Brasile, passando per i più gettonati Rangers e Monaco. Ora il centrocampista penserà al futuro: tanti gli interessi di natura imprenditoriale, tra cui una catena di ristoranti di notevole successo. Non è da escludere nemmeno l’ipotesi di un ritorno alla Juventus, in veste forse dirigenziale, o magari come collaboratore tecnico, seguendo le orme del suo grande amico e bandiera bianconera Barzagli.