Cirio, sacrifichiamo libertà per i nostri cari

Mi sono chiesto se scrivere questo post. Ma è ciò che provo e scelgo di condividerlo con voi. Oggi sarebbe il compleanno di mio papà. Mai come ora mi manca la possibilità di chiedergli un consiglio, di avere una sua parola di conforto”. È un post personale quello che il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio affida a Facebook per ricordare il padre, scomparso una decina di anni fa, in questo momento di grande difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19. “Proteggiamo i nostri cari – sollecita Cirio – e accettiamo di sacrificare un po’ della nostra libertà per loro. La vita viene prima di tutto”.