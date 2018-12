Cinghiali a spasso al San Martino

Tre cinghiali catturati, solo negli ultimi dieci giorni

Una dottoressa caduta dalla moto giovedì scorso, a metà pomeriggio, spaventata dalla presenza di una bestia in un vialetto.

Un esposto in procura e una segnalazione in prefettura venerdì, contro gli ignoti che sabotano le reti di recinzione. Una riunione con le guardie zoofile, ieri mattina. «In questo momento ci risultano sei cinghiali nell’area dell’ospedale», fanno sapere dal San Martino. Sono le 16.15. «La situazione è sotto controllo».

Rappresenta ormai un impegno quotidiano la presenza dei cinghiali nel più grande ospedale di Genova, dove non bisogna fare i conti solo con cantieri aperti, bidoni della spazzatura ricolmi e una viabilità interna che spesso zoppica.