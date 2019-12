CIES: stilata classifica dei migliori giocatori di quest’inizio stagione

Migliori giocatori 2019 2020 – Il CIES Football Observatory ha realizzato una classifica di quelli che si sono rivelati essere – finora – i migliori giocatori della stagione 2019/2020. La graduatoria è stata stilata sulla base dell’InStat Index, un indice che misura le performance dei calciatori sulla base di dati oggettivi.

Un algoritmo considera il contributo del calciatore ai successi della squadra, quanto siano significative le sue azioni, il livello dell’avversario e il livello del campionato in cui gioca. L’InStat Index aiuta – spiega InStat – aiuta a determinare la classe di un giocatore e consente di verificarne l’adattabilità a un campionato di livello superiore e le performance contro avversari più forti.

Nella graduatoria stilata dal CIES in base a questi dati, il primo posto è occupato dalla stella del Barcellona Lionel Messi (con un punteggio di 401). Seguono in classifica il talento dell’Ajax, Hakim Ziyech (377) e il classe ’98 del Paris Saint-Germain Kylian Mbappè (366). I tre giocatori rappresentano anche i primi tre posti della categoria “attaccanti”.

Per posizione in campo, i primi tre calciatori classificati tra i portieri sono Frederik Rönnow, Wojciech Szczesny e Marwin Hitz; per quanto riguarda i difensori centrali troviamo invece Virgil van Dijk, Joël Veltman e Willy Boly. Tra i terzini ci sono Andrew Robertson, Ricardo Pereira e Ben Chilwell, mentre i centrocampisti sono Kevin de Bruyne, Papu Gómez e Marco Verratti.