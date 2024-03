Ciclovia del Garda: Sviluppo e Dettagli Tecnici

Il Consiglio Comunale a Riva del Garda

È stato discusso stasera, nel Consiglio Comunale di Riva del Garda, il progetto della Ciclovia del Garda, un’iniziativa di portata nazionale che coinvolge le regioni di Trentino, Veneto e Lombardia. Alla seduta ha partecipato il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, insieme ad altri esponenti provinciali e tecnici dedicati alla Ciclovia.

Un Progetto Cruciale per il Territorio

Il presidente Fugatti ha sottolineato l’importanza della Ciclovia del Garda come risposta alle esigenze del territorio e ha ribadito l’impegno politico nel portare avanti questa opera di grande valenza. Ha anche espresso la volontà di ascoltare eventuali suggerimenti per migliorare il percorso e ha enfatizzato il valore aggiunto che questo progetto porterà alla regione una volta completato.

Dettagli Tecnici e Pianificazione

Durante la serata, i tecnici provinciali e il geologo Claudio Valle hanno approfondito i dettagli del progetto, con particolare attenzione all’unità funzionale 3.1, il collegamento con Limone. Sono stati illustrati approfondimenti geologici, infrastrutturali e ingegneristici condotti sulle varie sezioni dell’opera, evidenziando soluzioni caratterizzate dalla massima sostenibilità.

Impatto sull’Economia Locale

La realizzazione delle diverse unità funzionali della Ciclovia comporterà anche la creazione di barriere paramassi per migliorare la sicurezza della SS 45 bis. Inoltre, si prevede che il cicloturismo genererà un indotto economico significativo per l’Alto Garda, contribuendo così allo sviluppo economico della regione.

Aggiornamento sullo Stato dei Lavori

Il quadro aggiornato dei lavori comprende diverse unità funzionali in fase di esecuzione, con scadenze e importi specifici per ciascuna. Il costo complessivo per la parte di competenza del commissario straordinario relativa alla sponda ovest è pari a 61,7 milioni di euro, con ulteriori importi da considerare per le parti già completate e per le unità funzionali 18 e 19.

Conclusioni

La Ciclovia del Garda rappresenta un progetto di grande importanza per il territorio del Trentino, non solo dal punto di vista turistico e ambientale, ma anche economico. Grazie agli investimenti e alla pianificazione accurata, il progetto procede secondo i tempi previsti, con l’obiettivo di offrire ai residenti e ai visitatori un’infrastruttura ciclabile sicura e di qualità.