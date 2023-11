CICLABILI A NORD E A SUD DI ANCONA: LE DECISIONI DELL’AMMINISTRAZIONE HANNO L’ASSENSO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI SOGGETTI INTERESSATI

Il vicesindaco e assessore alla Mobilità Giovanni Zinni ha incontrato i rappresentanti di Fiab Ancona Conero, del Gruppo di volontari dell’Antico Sentiero del Borghetto e del circolo Il Pungitopo Legambiente, per condividere lo stato dell’arte relativo ai percorsi ciclabili che collegano a Nord la stazione centrale e la facoltà di Medicina dell’UnivPm di Torrette e, a Sud, le stazioni di Ancona Stadio/Ancona Varano e il Polo universitario di Monte Dago.

“Esprimo viva soddisfazione – afferma l’assessore – per l’esito dell’incontro con i soggetti interessati dal progetto PNRR ciclovie “Biciclettiamo Ancona”. La nostra idea è stata molto apprezzata da tutti i soggetti presenti alla riunione, quindi andremo avanti veloci tutti uniti per garantire le nuove ciclovie all’interno dei nostri piani di mobilità sostenibile”.

“Il vecchio progetto – prosegue Zinni – sarebbe stato bocciato, in quanto non si poteva realizzare una ciclabile che sarebbe stata poi rovinata immediatamente dall’apertura del cantiere di Anas per l’Ultimo Miglio. Mi fa molto piacere che sia stato compreso il tentativo, non disperato ma necessario, di salvare un progetto PNRR altrimenti irrealizzabile, in quanto Anas ci ha comunicato per scritto che i tempi del cantiere non avrebbero coinciso con i termini del bando PNRR”.

A questo proposito, l’assessore ha personalmente richiesto agli uffici un progetto che consentisse di salvare i fondi del bando. La soluzione sarà quella di di raddoppiare il percorso a sud (collegamenti fra le stazioni Ancona stadio/Ancona Varano con le facoltà del polo universitario di Montedago), mentre per il collegamento tra la stazione e la facoltà di Medicina a Torrette la ciclabile sarà realizzata insieme con Anas in un secondo momento e il Comune si assume l’impegno di finanziare e realizzare le parti che non coincidono con il tracciato Anas, con l’inserimento delle relative voci nel bilancio pluriennale dell’Ente, per la parte che non sarà di competenza Anas, secondo il tracciato già approvato per i fondi PNRR”.

Le Associazioni hanno preso atto delle difficoltà oggettive causate dall’interferenza dei due cantieri per realizzare il percorso Torrette – Stazione di Ancona e dell’impegno del Comune per realizzare comunque l’opera.

Quanto alla nuova realizzazione dei percorsi a Sud, dalle stazioni ferroviarie polo universitario di Monte Dago, al di là dell’utilizzo per gli scopi stabiliti dai bandi PNRR, il progetto, da valutare in ulteriori dettagli e sviluppi, tende a connettere tra loro con modalità dolci, a piedi o in bici, i Quartieri Nuovi, tramite la viabilità secondaria interna e il verde pubblico, che oggi è poco percepito e invece sarà valorizzato.

“La Fiab Ancona Conero – commentano i responsabili della Federazione – ha appreso con molto piacere della volontà di raddoppiare la realizzazione del percorso ciclabile a Sud, considerandolo un ottimo punto di partenza per lo sviluppo della ciclabilità di questa parte della città, e accoglie con slancio la proposta dell’Amministrazione di collaborare alla progettazione di un futuro collegamento con la ciclovia del Conero, che renderebbe davvero molto suggestiva l’unione di questi percorsi. Comprendiamo il motivo di non cantierizzare immediatamente la ciclabile del Borghetto, in quanto, visti i progetti dell’Ultimo Miglio Anas, appare evidente che gran parte del tracciato sarà inevitabilmente occupata e smantellata dal cantiere futuro di collegamento al Porto che la città attende da 40 anni. Ci teniamo comunque a evidenziare, come fatto in questi anni, quanto sarà importante per la città la realizzazione del percorso del Borghetto, in quanto parte della più ampia Ciclovia Adriatica. Siamo certi che, terminato l’Ultimo Miglio, saranno mantenute le promesse relative alla realizzazione dell’utilissimo percorso ciclopedonale a Nord”.