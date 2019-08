Ciak, si gira! Matera cambia il traffico per Bond 25

Tutto pronto per l’avvio delle riprese del film “Bond 25”. Dal 16 agosto al 21 settembre, la città sarà interessata dai ciak e per questo motivo il Comune di Matera ha emanato un’ordinanza per la disciplina del traffico e della sosta dei veicoli. “Bond 25 – sottolinea l’assessore alla Mobilità, Angelo Montemurro – rappresenta probabilmente la produzione cinematografica di maggiore impatto mediatico che la città abbia mai ospitato. La realizzazione di un film di questa importanza comporta ovviamente dei disagi che abbiamo cercato di limitare. La produzione ha garantito il parcheggio in Via Saragat con servizio navetta, gratuiti, in sostituzione degli stalli per gli autorizzati dei Rioni Sassi. Gli orari dei bus e gli ulteriori dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni. Chiediamo la collaborazione dei cittadini e dei visitatori dal momento che la presenza della produzione e delle riprese del film rappresenta un valore aggiunto per tutta la città”.

Questi in dettaglio i provvedimenti contenuti nell’ordinanza:

Dal 16 agosto al 21 settembre 2019:

l’istituzione temporanea del divieto di sosta “0-24” con rimozione coatta dei veicoli, senza eccezioni, in tutta l’area del piazzale di Porta Pistola;

Dal 21 agosto al 21 settembre 2019

istituzione temporanea del divieto di sosta “0-24” con rimozione coatta dei veicoli, senza eccezioni, in tutta l’area del piazzale sterrato tra Via Madonne delle Virtù e Vico Sant’Agostino (area dove insistono i chiusini delle pompe di sollevamento A.L.);

Dalle ore 06.00 del 24 agosto 2019 alle ore 22.00 del 25 agosto 2019:

Istituzione divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, senza eccezioni, in Vico XX Settembre, lato sinistro del senso di marcia da fronte civico 13 a fronte civico 25

Dal 25 agosto 2019 al 17 settembre 2019:

istituzione temporanea del divieto di sosta “0-24” con rimozione coatta dei veicoli, senza eccezioni, lungo tutte le strade dei Rioni Sassi e le aree di sosta latistanti le vie di seguito indicate: Via D’Addozio, Rec. I D’Addozio, Via Fiorentini, Via Sant’Antonio Abate, Vico Sant’Agostino, Piazza Garibaldi, Via Madonna Delle Virtù, Piazza San Pietro Caveoso, Via Bruno Buozzi;

Il 25 agosto 2019 dalle ore 00:01 alle ore 21:00

Istituzione divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, senza eccezioni, in:

-Via XX settembre, ambo i lati, -tratto compreso tra Via Roma/P.za Vittorio Veneto e Via Rosselli;

-Via Roma, tratto tra Via Lucana e Via XX Settembre/P.za Vittorio Veneto;

-Via La Vista;

-Via Stigliani, tratto compreso tra Via Amendola e Via Gattini;

-Via Amendola, tratto tra Via XX Settembre e Via Stigliani;

Dal 25 agosto 2019 al 21 settembre 2019:

Istituzione divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli “0-24” in Via Pentasuglia, tratto tra Via Piave e Vico II F.co Paolo Festa, eccetto veicoli a servizio delle persone diversamente abili nell’apposito stallo di sosta.

Dalle ore 20:00 del 02 settembre alle ore 21:00 del 03 settembre 2019:

istituzione del divieto di sosta “0-24” con rimozione coatta dei veicoli, ambo i lati senza eccezioni, in:

-Via Casalnuovo, tratto compreso tra Via Cappuccini e Via Ridola;

-Via Ridola, tratto tra via Lucana e Via Duni;

-Via Duni;

-Via Lucana, dal civico 178 all’intersezione con Via P. Vena lato Dx in direzione periferia;

-Via Lanera, tratto tra Via Castello e Via Lucana lato Dx in direzione di quest’ultima via;

Dal 25 agosto al 21 settembre 2019:

Divieto di Transito e sospensione della circolazione ad ogni tipo di veicolo senza alcuna eccezione, limitatamente ai luoghi, ai momenti e al tempo necessario per le riprese cinematografiche opportunamente segnalato da personale preposto presente in loco;

Le operazioni di carico e scarico nel periodo dal 25 agosto al 21 settembre 2019 nei Rioni Sassi saranno consentite solo ed esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 06:00 alle ore 07:30.

Sono esclusi dal provvedimento i mezzi, utilizzati dalla casa di produzione per le riprese cinematografiche.