Chiuso in casa dall’amico prova a uscire dal balcone ma cade: è grave

Prova a uscire di casa dal balcone, ma precipita da sette metri. È successo a Sestri Levante. L’uomo, un giovane di origini bengalesi, era ospite di un connazionale che, uscendo per andare al lavoro, ha chiuso la porta a chiave. Così il ragazzo ha provato a uscire dal balcone, ma qualcosa è andato storto ed è precipitato dal secondo piano.

Il giovane è stato soccorso dal personale medico del 118 e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Sono in corso degli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per capire l’esatta dinamica dell’incidente.