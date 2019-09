Chiuso consultorio di via Silveri: persone insorgono

Serenella Lampis, infermiera e ostetrica del consultorio di via Silveri dal 2006, dall’1 settembre in servizio al poliambulatorio di via Tornabuoni ha spiegate: “Servivamo un territorio di circa 137mila abitanti, quando per legge dovrebbe esistere un consultorio ogni 20mila in più, accettavamo in accoglienza non solo persone del distretto, ma chiunque si rivolgeva a noi, anche studenti e turisti di passaggio.

Quando lavoravo in via Silveri ero circondata dagli schedari attivi di donne che avevano fatto il primo accesso nel ’79, nell’87, nel ’93: ragazze che poi sono diventate mamme e nonne e frequentavano il consultorio da 20-30 anni”.