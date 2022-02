Chi vincerà questa edizione di Champions League 2022

Archiviati i quarti di finale di Coppa Italia e dopo il successo del Senegal di Aliou Cissé in Coppa d’Africa, tornano di scena le competizioni europee di Champions ed Europa League. Per gli ottavi di finale di questa edizione, vediamo come il livello sia già piuttosto alto, grazie a sfide come quella tra Inter e Liverpool, Atletico Madrid e Manchester United, ma soprattutto come PSG-Real Madrid, che è diventata ormai una sfida classica a livello di formazioni di club europee.

Quali sono le squadre favorite per il passaggio del turno in Champions League

Tra i Pronostici Champions League di questa edizione 2021-2022 vediamo che il Manchester City di Pep Guardiola è stato indicato come il club con più potenzialità di vittoria. Guardiola che aveva già vinto con il suo Barcellona, entrato di fatto nella storia del calcio moderno, non è riuscito ancora a ripetersi con il City, nonostante il livello della formazione inglese. Questa potrebbe essere l’edizione giusta per lui e per la squadra che guida ormai da lungo tempo.

Attenzione però al Bayern Monaco, squadra che da tempo domina il campionato tedesco di Bundesliga e che due anni fa si era imposto proprio nella finale di Champions contro il PSG. Tra le squadre più quotate per la vittoria finale c’è poi il Liverpool di Klopp, formazione dei Reds che però per continuare a lottare in Champions League dovrà superare un ostacolo non proprio semplice, rappresentato dall’Inter di Simone Inzaghi. Stagione non eccezionale quella dei nerazzurri, ma che stanno crescendo proprio in campo europeo, potendo contare su ottimi reparti, su tutti la linea difensiva e quella offensiva, tra le migliori d’Italia e d’Europa.

Le altre favorite per i quarti di finale di CL 2022

Non sarà facile per il Liverpool, battere questa Inter nel doppio confronto di 180 minuti. Un gradino più indietro rispetto al Liverpool si trova attualmente il Chelsea, campione in carica e squadra che anche quest’anno non è partita come super favorita. Tuttavia il gruppo guidato da Tuchel ha buonissime possibilità di passare il turno e accedere quindi ai quarti di finale. Sulla carta il doppio confronto tra Real Madrid e PSG vede la formazione di Ligue 1 come squadra nettamente favorita, ma bisogna tener conto che il Real Madrid ha recuperato terreno sia in Liga che in Champions. Il club dei Blancos può fare affidamento in un tecnico esperto come Carlo Ancelotti, che pare abbia superato bene le recenti esperienze non esaltanti con Everton e Napoli.

Staccata con un netto 13.5 è la quota dell’Ajax che forse non è più la squadra rivelazione di qualche anno fa, dove l’effetto sorpresa aveva portato i lancieri vicino alla finale, ma le possibilità sono favorevoli, almeno per centrare la semifinale, battendo naturalmente prima il Benfica. Attenzione anche ad altre due squadre che hanno buone possibilità di accedere ai quarti di finale: Manchester United e Juventus. Lo United è tornata la squadra di Cristiano Ronaldo, che ha deciso di concludere anzitempo la sua esperienza in Italia con i bianconeri. Entrambe le formazioni trovano sul loro cammino due squadre spagnole: Atletico Madrid e Villareal e nessuna delle due è un avversario da sottovalutare e prendere sottogamba.