Chi vincerà l’Eurovision Song Contest 2024? Ecco i favoriti dei bookmakers

La finale dell’Eurovision Song Contest si avvicina e l’Europa si prepara a celebrare l’evento musicale dell’anno. Concorrenti provenienti da ogni angolo del continente si sfideranno nella finalissima dell’11 maggio per portare a casa il trofeo più ambito della musica europea.

Le aspettative sono alte nonostante le molte controversie politiche che stanno accompagnando questa edizione svedese del popolare festival musicale, condotta da Petra Mede e Malin Akerman. A rappresentare l’Italia troviamo Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con la canzone “La noia”.

Le canzoni sono già da tempo state rese pubbliche, motivo per cui i maggiori bookmaker hanno già potuto azzardare pronostici sui potenziali vincitori. I bookmaker sono particolarmente entusiasti di questa edizione, per quanto controversa, offrendo una vasta gamma di previsioni e lauti bonus benvenuto per gli scommettitori.

I cantanti in gara e i favoriti alla vittoria Eurovision 2024

Come al solito in finale troveremo il paese vincitore dell’anno precedente e i cosiddetti Big Five, i 5 paesi europei che detengono il diritto di accedere direttamente alla serata finale di gara:

Francia : Slimane con la canzone “Mon amour”

: Slimane con la canzone “Mon amour” Germania : ISAAK con la canzone “Always On The Run”

: ISAAK con la canzone “Always On The Run” Italia : Angelina Mango con la canzone “La noia”

: Angelina Mango con la canzone “La noia” Regno Unito : Olly Alexander con la canzone “Dizzy”

: Olly Alexander con la canzone “Dizzy” Spagna : Nebulossa con la canzone “ZORRA”

: Nebulossa con la canzone “ZORRA” Svezia: Marcus & Martinus con la canzone “Unforgettable”

Ai finalisti confermati si aggiungono i dieci vincitori della prima semifinale: Cipro (Silia Kapsis), Croazia (Baby Lasagna), Finlandia (Windows95man), Irlanda (Bambie Thug), Lituania (Silvester belt), Lussemburgo (TALI), Portogallo (iolanda), Serbia (TEYA DORA), Slovenia (Raiven), Ucraina (alyona alyona & Jerry Heil).

Per conoscere gli ultimi 10 finalisti dovremo aspettare la seconda semifinale in onda giovedì 9 maggio alle 21:00 ma questo non ha fermato fan, giornalisti e bookmaker dal provare a determinare i vincitori del festival.

Dando uno sguardo alle pagelle delle maggiori testate nazionali, tra i papabili vincitori spicca il nome dell’artista svizzero Nemo che ci porta un tormentone pop molto originale, che racconta il suo complesso percorso di scoperta e identità di genere.

Un altro nome molto chiacchierato è quello dell’artista che rappresenta la Croazia: l’eclettico Baby Lasagna ci porta la canzone “Rim Tim Tagi Dim”, un pastiche electro-glam-metal valorizzato da una performance sul palco semplicemente esplosiva.

Tra gli altri possibili nomi sul podio, troviamo “Teresa and Maria” di Alyona Alyona e Jerry Heil per l’Ucraina, “La noia” della nostra Angelina Mango per l’Italia ed “Europapa” di Joost Klein, rappresentante per i Paesi Bassi.

I pronostici dei bookmaker a confronto: chi sono i favoriti

Facendo invece una media dei vari pronostici offerti dai maggiori operatori di scommesse online, a regnare incontrastata sul podio troviamo come favorita incontrastata la Croazia con ben il 35% di possibilità di vincita la finale. Le quote si attestano in media intorno al 2.2, con 888sport e William Hill che quotano la vittoria a 2.07 e Sisal che saggiamente divide le quote tra vincitori del pubblico e giuria, dove la Croazia è quotata rispettivamente a 1.65 e 12.00.

A seguire troviamo la Svizzera con il 17% di possibilità di sbancare la finale con quote in media sul 4.5 – 4.7, mentre Sisal la dà come favorita della giuria con ben il 2.25 di quota. Medaglia di bronzo invece per l’Italia anche se con quote più fluttuanti che vanno dal 6 al 9.5 per una percentuale di probabilità di vittoria intorno al 10%.

Più incerte le posizioni dell’Ucraina, Irlanda e Paesi Bassi che si ritrovano rispettivamente con l’8%, il 6% e il 6% di probabilità di vittoria. I numeri sono in continuo aggiornamento, ma è innegabile che l’edizione 2024 si preannunci tra le più scoppiettanti.