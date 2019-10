Chi è Vincenzo Romeo, il nuovo direttore della Divisione Immigrazione della Questura di Terni

Dalla laurea in Giurisprudenza all’incarico come Esperto per la Sicurezza negli Stati Uniti. Chi è il Dottor. Romeo, il nuovo direttore della Divisione Amministrativa e Sociale e dell’Immigrazione di Terni.

Si è insediato lunedì, alla guida della PASI, la Divisione Amministrativa e Sociale e dell’Immigrazione della Questura di Terni, il dr. Vincenzo Romeo, Primo Dirigente della Polizia di Stato. Il dr. Romeo si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli, Federico II, nel 1986; nel 1990, è entrato in Polizia ed ha frequentato il corso di formazione per vice commissari presso l’Istituto Superiore di Polizia (oggi Scuola Superiore di Polizia). E’ coniugato ed ha tre figli. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto numerosi incarichi, svolgendo attività di polizia giudiziaria, anche con indagini su gruppi di criminalità organizzata, come ad esempio la “camorra”, quando era in servizio alla Squadra Mobile di Napoli nei primi anni ’90.

Ha ricoperto incarichi di vertice in diversi uffici territoriali fino al 2008, prima di essere assegnato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, quale diretto collaboratore del Prefetto-Direttore Centrale, prima, e quale Direttore della Prima Divisione della citata Direzione Centrale, poi. Ha svolto, successivamente, le funzioni di Consigliere Ministeriale aggiunto del Direttore dell’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, prima di essere inviato in missione a Skopje (Macedonia del Nord) , per ricoprire l’incarico di Esperto Residente di Lunga Durata per la realizzazione del Progetto europeo IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance), sotto l’egida della Commissione europea, in favore dei Paesi Balcani Occidentali, progetto denominato “Fight Against Organized Crime: Cooperation in Criminal Justice”.

Dall’agosto del 2016, a tutto maggio 2019, è stato inviato negli Stati Uniti d’America per svolgere le funzioni di Esperto per la Sicurezza – Ufficiale di Collegamento, presso l’Ambasciata d’Italia di Washington. In quella sede, ha intrapreso un’intensa attività di scambio di informazioni, intelligence ed altro, con le principali agenzie federali di polizia statunitensi (FBI, DHS, Marshals, CBP ed altre ancora). Al dr. Vincenzo Romeo, il Questore Messineo ha espresso i migliori auguri di buon lavoro a nome di tutta la Questura ternana.