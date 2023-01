Per paraurti posteriore si intende la struttura progettata per impedire a un veicolo o a un oggetto di passare sotto la parte posteriore di un altro veicolo a motore. I paraurti delle auto sono caratterizzati da protezioni sporgenti in plastica o metallo, dette copri-paraurti, che circondano materiali che assorbono l’energia. Sono progettati per assorbire gli impatti sulla parte anteriore e posteriore dei veicoli e ridurre al minimo i danni causati dalle collisioni a bassa velocità.I paraurti delle auto sono caratterizzati da protezioni sporgenti in plastica o metallo, chiamate coperture dei paraurti, che circondano materiali che assorbono l’energia. Sono progettati per assorbire gli impatti sulla parte anteriore e posteriore dei veicoli e ridurre al minimo i danni dovuti a collisioni a bassa velocità. I paraurti sono utilizzati principalmente per proteggere parti del veicolo come il radiatore, i sistemi di raffreddamento, l’impianto di scarico, i cofani e i parafanghi, i fari e i fanali posteriori che sono costosi da riparare. Allo stesso tempo, questo componente automobilistico non deve essere massiccio in termini di peso, contribuendo all’aumento del peso totale del veicolo.

Quando fare un cambiamento

Quando i danni sul paraurti di un veicolo sono troppo gravi, è necessario portarlo in carrozzeria per sostituirlo. Danni come ammaccature di grandi dimensioni, crepe e fori, ganci e dispositivi di fissaggio rotti richiedono la sostituzione del paraurti.Piccole crepe possono generalmente essere riparate senza troppi problemi; tuttavia, crepe di grandi dimensioni possono causare la perdita dell’integrità strutturale del paraurti e dovrebbero essere sostituite invece di essere riparate. Per la massima sicurezza del veicolo e dei passeggeri, i paraurti con crepe di grandi dimensioni devono essere sostituiti.I paraurti anteriori e posteriori di un’auto sono spesso quelli che subiscono la maggiore usura nel tempo. Noi di Colors on Parade siamo in grado di riparare i piccoli graffi, le ammaccature, le crepe e gli strappi del vostro paraurti in un solo giorno.Quando si tratta di riparare il paraurti, i danni come i piccoli graffi, le ammaccature, i buchi e gli strappi possono essere riparati al punto da essere quasi del tutto impercettibili a occhio nudo. La riparazione di questi difetti vi farà risparmiare tempo, denaro e avrà un impatto ridotto sull’ambiente.

Immagine del paraurti posteriore tratta da autoparti.it

piccoli graffi, graffi e graffi sulla vernice possono essere carteggiati rimuovendo il trasparente e la vernice di fabbrica, per poi essere riverniciati facendo tornare il paraurti come nuovo. Con l’esclusivo sistema di riparazione della vernice Colors on Parade, i nostri tecnici mobili sono in grado di duplicare la vernice originale di qualsiasi auto.

Come modificare il paraurti dell’auto

Con le più elementari conoscenze meccaniche si può completare questo lavoro, che è piuttosto semplice. Per questo lavoro sono necessari un set di chiavi o una chiave inglese, un cacciavite a testa piatta e un aiutante che tenga in posizione il nuovo paraurti mentre lo si collega all’automobile.