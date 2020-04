Champions League-Le possibili date per i match di Barcellona-Napoli e Juve-Lione

L’emergenza Coronavirus ha stravolto il calcio europeo e non, rivoluzionando completamente l’attuale stagione sportiva. In Italia è in corso il dibattito per capire come e quando terminare il campionato, coppa Italia compresa. Resta da capire quando si potrà portare al termine anche le competizioni europee. Per quanto riguarda la Champions League, l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha ipotizzato uno scenario verosimile in merito alla ripresa degli ottavi di finale rimasti in sospeso. Il Napoli dovrà affrontare il Barcellona, la Juventus il Lione. Considerando che i campionati potrebbero terminare verso la fine di luglio, la Rosea ipotizza così il prosieguo delle coppe:

Venerdì 7 agosto

Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid

Sabato 8 agosto

Bayern Monaco-Chelsea e Barcellona-Napoli

Martedì 11 agosto e mercoledì 12 agosto

Andata quarti di finale

Venerdì 14 agosto e sabato 15 agosto

Ritorno quarti di finale

Martedì 18 agosto e mercoledì 19 agosto

Andata semifinali

Venerdì 21 agosto e sabato 22 agosto

Ritorno semifinali